Covid, Palamara (Iss): “Lenta ma costante diminuzione dei casi”

Lo ha spiegato la direttrice del dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, a commento dei dati settimanali relativi al consueto monitoraggio Covid-19. Confermando, in sostanza, come i casi siano in diminuzione in tutte le fasce di età

“I casi sono in lenta ma costante diminuzione, nonostante un andamento un po' altalenante”. Lo ha riferito Anna Teresa Palamara, direttrice del dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), a commento dei dati settimanali relativi al consueto monitoraggio Covid-19. “C'è una diminuzione quasi in tutte le Regioni mentre solo alcune sono in lieve controtendenza ma speriamo di vedere presto tutte le Regioni in calo”, ha proseguito. Confermando, in sostanza, come i casi siano in diminuzione in tutte le fasce di età. “Anche a livello europeo l'incidenza è in lento calo, ci sono alcune differenze tra i diversi Paesi ma questo dipende anche dalle diverse metodologie di testing”, ha spiegato l’esperta.