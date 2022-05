7/10 ©IPA/Fotogramma

Inoltre, sembra che le due sottovarianti siano in grado di bucare l'immunità prodotta dopo un'infezione con Omicron BA.1, soprattutto nelle persone non vaccinate. È quanto emerge da una ricerca dell'Africa Health Research Institute di Durban, in Sudafrica. Anche chi si è ammalato negli ultimi mesi contraendo Omicron non può ritenersi immune da una nuova infezione