L’obbligo del Green pass è andato in archivio anche per andare a lavoro, tranne poche eccezioni. Per quanto riguarda le mascherine, quasi ovunque i dispositivi di protezione sono solo raccomandati, come per i dipendenti della pubblica amministrazione nei luoghi potenzialmente affollati, come la fila a mensa o in ascensore. Per il settore privato, resta in capo alle singole aziende rinnovare o ridefinire protocolli e accordi