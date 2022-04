13/14 ©Ansa

CHIESE - La Cei ha fatto sapere che “l'uso delle mascherine resta, a rigore, raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi, mentre resta obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per gli eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale teatrali”. La Cei ricorda anche che da maggio non è più necessario il Green pass per le attività organizzate dalle parrocchie