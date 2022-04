Covid, lieve calo dell’Rt a 0,93 da 0,96 ma sale l’incidenza

Mondo

Covid nel mondo, casi e morti nell'ultima settimana. L'Italia è quarta

In diminuzione i contagi e i decessi per coronavirus a livello globale, in linea con il trend iniziato alla fine di marzo. Crescono le nuove infezioni nelle Americhe e in Africa, dove sale anche il numero dei morti. Cifre ancora alte per l'Italia. La Germania è il Paese dove, tra il 18 e il 24 aprile, sono state confermate più positività

Diminuiscono ancora i contagi e le morti legate al Covid nel mondo, in linea con il trend iniziato alla fine del mese di marzo. I numeri, fa notare l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), non sono però uguali ovunque. I nuovi casi salgono ad esempio nelle Americhe e soprattutto in Africa, dove crescono anche i decessi. Migliorano le statistiche generali in Europa. Numeri ancora alti in Italia, quarta a livello globale per nuove positività e per decessi

LA SITUAZIONE NEL MONDO – Tra il 18 e il 24 aprile nel mondo si sono registrati oltre quattro milioni e mezzo di nuovi contagi (4.560.750) e quasi 16mila morti (15.974). Le cifre sono rispettivamente in calo del 21 e del 20% rispetto alla scorsa settimana