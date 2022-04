Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 29 aprile. LIVE

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che prevede la proroga "fino al 15 giugno" in alcuni ambiti dell'uso delle mascherine al chiuso: trasporti a lunga percorrenza e locale, ospedali e presidi sanitari, Rsa, cinema, teatri, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento e musica. In Italia si registrano 69.204 nuovi contagi e 131 morti. In CIna lockdown in 46 città per 343 milioni di persone