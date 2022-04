Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 30 aprile. LIVE

Dal primo maggio si apre una fase nuova per le precauzioni anti Covid nei luoghi di lavoro. Dopo due anni di pandemia cade l'obbligo delle mascherine ma non dappertutto. Le aziende del settore privato avranno propri protocolli, mentre nel pubblico resta raccomandata la Ffp2 per il personale a contatto con il pubblico e negli spazi comuni. Nuove regole arrivano anche per lo smart working. In calo i contagi (ieri 58.861) e i ricoveri nelle intensive (371), ma non tanto, sottolineano gli esperti, da abbandonare ogni precauzione. All'Ospedale San Gerardo di Monza isolata per la prima volta in Italia una nuova sottovariante di Omicron, la numero 4. Calo record dei contagi nel Regno Unito a 4 mesi dalla revoca di ogni restrizione.