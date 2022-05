Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 1 maggio. LIVE

L'obbligo di indossare i dispositivi di protezione resta solo in alcuni contesti e per il personale delle strutture sanitarie, mentre viene quasi del tutto accantonata la certificazione verde. Locatelli a Sky TG24: “Mascherine raccomandate al chiuso”. Nell’ultimo bollettino 53.602 i nuovi casi in Italia e 130 decessi. In calo i ricoveri