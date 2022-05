9/12 ©IPA/Fotogramma

Tutti potranno quindi andare al ristorante, in cinema, in palestra e al teatro. Il Green pass non sarà più richiesto nemmeno per accedere al luogo di lavoro anche se fino al 15 giugno resterà l'obbligo di vaccinazione per gli over 50, le forze dell'ordine e il comparto scuola: queste categorie, se non si vaccineranno, continueranno ad incorrere nella sanzione prevista, così come il personale sanitario per cui l’obbligo di vaccinazione resta fino a fine anno (31 dicembre 2022)