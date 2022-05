Lotta al Covid, Costa: siamo a una svolta, ma prudenza

"Nonostante siamo di fronte a un allentamento delle misure restrittive, è importante, è fondamentale completare il ciclo vaccinale perché, anche di fronte a un eventuale recrudescenza, se saremo maggiormente protetti dal virus, saremo nelle condizioni di affrontarlo al meglio", lo dice il sottosegretario alla Salute Costa a Sky TG24. "Non parlerei più di quarta, quinta e sesta dose. Io faccio sempre l'esempio del vaccino antinfluenzale. Chi da 20 anni si fa il vaccino antinfluenzale non è arrivato alla ventesima dose. Ogni anno si è fatto un richiamo. Quindi, questo è l'obiettivo a cui dobbiamo arrivare, e dobbiamo sicuramente creare le condizioni per arrivarci. E confido che ci si possa arrivare già in questo autunno", continua (COVID, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - I NUMERI DELLA PANDEMIA).