Truffe ad anziani, Procura di Trieste: 10 arresti e 29 denunce

Scoperte 38 truffe e recuperati circa 150.000 euro di bottino. La banda era composta da decine di esattori e centralinisti

Truffe ad anziani da parte di una banda di criminali che fingendosi nipote, avvocato o maresciallo prelevava soldi in casa, dopo aver adescato la vittima al telefono. Il gruppo proveniva dalla Campania e colpiva soprattutto al Nord e Centro Italia. L’ indagine della procura di Trieste delegata al Comando provinciale dei carabinieri, chiamata “Fumo del Vesuvio” ha portato a 10 arresti e 29 denunce in stato di libertà. Scoperte 38 truffe e recuperati circa 150.000 euro di bottino.

L'operazione " Fumo del Vesuvio" Le truffe scoperte e anche sventate erano perpetrate in tutto il Nord Italia, sicuramente in Friuli Venezia Giulia, ma anche in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Marche. L'arresto dell'autore di una truffa a Prosecco ha consentito di individuare due donne che, arrivate in treno a Trieste, dovevano prelevare le somme rubate alle vittime dopo la telefonata di un fantomatico avvocato o di un maresciallo dei carabinieri. Poi l'arresto di F.G., 45 anni, di origini campane che interrogato ha rivelato il modus operandi della banda criminale.

10 arrestati: tutti napoletani Dieci persone arrestate, tutti napoletani : 6 ora sono in carcere a Trieste, 4 a Napoli. Il lavoro della Procura di Trieste continua su tutto il territorio. Dagli arrestati partono due filoni di indagine che conducono gli investigatori a scoprire un considerevole numero di "esattori" e "centralinisti". Gli esattori vengono pagati a giornata, 150 euro, indipendentemente dall'ammontare raccolto. "Gli esattori" individuano una zona dove prelevare le somme dalle vittime, mentre i "centralinisti" iniziano a effettuare decine di chiamate fino a quando qualche anziano non cade nel tranello. Gli esattori attendono indicazioni per raggiungere l'abitazione della vittima, dove prelevano contanti e gioielli, facendo rientro alla base.