Covid, Fauci: "Negli Usa la pandemia non è ancora finita"

È il monito lanciato dall'immunologo e consulente sul coronavirus Sars-CoV-2 per la Casa Bianca, Antony Fauci. "Stiamo molto meglio rispetto a un anno fa, ma non possiamo ancora togliere il piede dall'acceleratore", ha aggiunto

Fauci: "La situazione è migliorata ma potrebbe puntare un'altra variante"



Nel corso dell'intervista, l'immunologo ha ampliato e chiarito la sua opinione, dopo essersi mostrato molto più ottimista sull'andamento della pandemia da coronavirus in un intervento in un talk show della Pbs avvenuto il giorno precedente, in cui aveva dichiarato che gli Usa "erano usciti dalla pandemia".

I casi di Covid nel Paese sono ad uno dei livelli più bassi degli ultimi mesi e due terzi della popolazione è vaccinata. "Stiamo molto, molto meglio rispetto a un anno fa", ha spiegato Fauci. Tuttavia, ha aggiunto, "non possiamo ancora togliere il piede dall'acceleratore. Può spuntare un'altra variante che potrebbe portare a un'altra potenziale ondata".



Biden ha lanciato un piano per facilitare accesso a pillole anti-Covid



Intanto, negli scorsi giorni l'amministrazione Biden ha annunciato una serie di iniziative per facilitare l'accesso ai trattamenti anti-Covid, in particolare le pillole prodotte da alcune case farmaceutiche e già autorizzate dalla Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia federale Usa preposta al controllo dei farmaci. Per espandere l'accesso alle pillole, il governo americano intende raddoppiare nelle prossime settimane il numero delle farmacie, dei centri sanitari comunitari e degli ospedali dove attualmente sono disponibili gli antivirali orali per i pazienti.