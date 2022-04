1/10 ©IPA/Fotogramma

Diminuiscono ancora i contagi e le morti legate al Covid nel mondo, in linea con il trend iniziato alla fine del mese di marzo. I numeri, fa notare l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), non sono però uguali ovunque. I nuovi casi salgono ad esempio nelle Americhe e soprattutto in Africa, dove crescono anche i decessi. Migliorano le statistiche generali in Europa. Numeri ancora alti in Italia, quarta a livello globale per nuove positività e per decessi

