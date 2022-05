Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 3 maggio. LIVE

"Aspettiamo i nuovi vaccini per ottobre e vediamo i nuovi dati e come va la situazione del virus e poi decideremo se intraprendere una nuova vaccinazione di massa o se offrirla solo a over50 o offrirla a chi volesse farla". Così a Sky TG24 il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini. Ieri primo giorno di libertà dal Green pass in Italia. Ma in tanti continuano a portare le mascherine. In molto luoghi di lavoro sono ancora obbligatorie per tutto maggio. Speranza: "Mascherina raccomandata in situazioni a rischio". Nei dati di ieri aumentano il tasso di positività al 15,4% e, lievemente, i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive.