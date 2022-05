Covid: in Piemonte 3.870 nuovi casi, incidenza al 14,4%

Secondo l'aggiornamento pubblicato oggi dalla Regione i pazienti in ospedale sono in totale 15 i più gravi, 765 nei reparti ordinari

Tre ricoverati in più in terapia intensiva, numero invariato negli altri reparti, in Piemonte, 9 i decessi. Secondo l'aggiornamento pubblicato oggi dalla Regione i pazienti in ospedale sono in totale 15 i più gravi, 765 nei reparti ordinari. I nuovi casi sono 3.870, di cui 3.447 accertati con test antigenico. La quota di positività è pari al 14,4% sul totale dei 26.897 tamponi processati (di cui 23.691 test antigenici).