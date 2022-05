Covid nei bimbi: scoperti i meccanismi della sindrome infiammatoria

Quali sono i meccanismi all'origine della Sindrome infiammatoria multisistemica che talvolta si scatena nei bambini con Covid-19? Un nuovo studio pubblicato su Nature Communications ha identificato 137 proteine immunitarie che vengono attivate nei casi gravi di Covid-19 tra i bimbi. La scoperta si deve a un team di ricercatori del Murdoch Children's Research Institute-Mcri e dell'Università di Melbourne, in Australia, che è riuscito a identificare i meccanismi patogenitici all'origine della Sindrome infiammatoria multisistemica, che attacca organi vitali come cuore, polmoni e cervello, e della Sindrome da distress respiratorio acuto, che danneggia i polmoni. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)