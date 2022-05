Covid, Oms: tra 13 e 16,6 milioni di decessi tra il 2020 ed il 2021

Le spiegazioni sui dati

approfondimento

Covid in Italia, Gimbe: "Casi sottostimati, indossare le mascherine"

“Questi dati, che fanno riflettere, non solo indicano l'impatto della pandemia, ma anche la necessità che tutti i Paesi nel mondo investano in sistemi sanitari più resilienti, in grado di sostenere i servizi sanitari essenziali durante le crisi”, ha affermato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. L'eccesso di mortalità, si legge ancora nella nota, è stato calcolato come “la differenza tra il numero di decessi che si sono verificati e il numero che ci si aspetterebbe in assenza della pandemia sulla base dei dati degli anni precedenti”. Questo dato include i decessi associati direttamente al Covid-19 o anche indirettamente, a causa dell'impatto della pandemia sui sistemi sanitari e sulla società. I decessi legati indirettamente al Covid, hanno riferito gli esperti, sono attribuibili poi anche ad altre condizioni di salute per le quali le persone non hanno potuto accedere alla prevenzione e alle cure, perché i sistemi sanitari sono stati sovraccaricati dalla pandemia. “Il numero stimato di decessi in eccesso può essere influenzato anche da decessi evitati durante la pandemia a causa dei minori rischi di determinati eventi, come incidenti automobilistici o infortuni sul lavoro”, è stato precisato.

La maggior parte delle morti in eccesso tra Sud-est asiatico, Europa e Americhe

Analizzando, nel dettaglio, quanto riportato dall’Oms, è emerso come la maggior parte delle morti in eccesso (l’84%) si sia concentrato nel Sud-est asiatico, in Europa e nelle Americhe. Circa il 68% delle morti in eccesso, tra l’altro, è confluito in soli 10 Paesi a livello globale. I Paesi a medio reddito, si legge nella nota, rappresentano l'81% dei 14,9 milioni di decessi in eccesso nel periodo preso in esame, mentre quelli con reddito alto e basso rappresentano rispettivamente il 15% e il 4%. Le stime confermano che il bilancio delle vittime, a livello globale, è risultato più alto tra gli uomini rispetto alle donne (57% maschi contro il 43% femmine) e più alto tra gli anziani. “La misurazione della mortalità in eccesso è una componente essenziale per comprendere l'impatto della pandemia. I cambiamenti nelle tendenze della mortalità forniscono informazioni alle autorità per guidare le politiche destinate a ridurre la mortalità e prevenire efficacemente crisi future”, ha commentato la dottoressa Samira Asma, Assistant Director-General for Data, Analytics and Delivery dell’Oms. “Queste nuove stime utilizzano i migliori dati disponibili e sono state prodotte utilizzando una metodologia solida e un approccio completamente trasparente”, ha poi concluso.