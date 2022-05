Green Pass, ok da Parlamento Ue ad estensione di un anno di validità

Il via libera definitivo dell’Eurocamera è atteso prima della scadenza, prevista per il 30 giugno prossimo. Intanto, però, è arrivato un primo ok all'estensione della validità del certificato digitale Covid Ue per un altro anno, fino a giugno 2023

Dal Parlamento europeo è arrivato l’ok all'estensione della validità del certificato digitale Covid Ue per un altro anno, fino a giugno 2023. Questo l’esito del testo che è stato approvato con 432 voti favorevoli, 130 contrari e 23 astenuti nell’ambito della sezione dedicata ai cittadini dell'Ue e con 441 voti favorevoli, 132 contrari e 20 astenuti per la parte relativa ai cittadini di Paesi terzi. Ora, in base all’iter legislativo e per il via libera definitivo, servirà l'accordo con i governi appartenenti all’Unione Europea. In quest’ottica i negoziati prenderanno il via abbastanza presto, con l’obiettivo di far entrare in vigore le regole prima della scadenza dell'attuale regime, prevista per il prossimo 30 giugno.