Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 5 maggio. LIVE

) . Secondo la Fiaso, dopo l'effetto Pasqua torna a calare la curva dei ricoveri: in 7 giorni -5,7% nei reparti ordinari e -7,5% in terapia intensiva.

Resta in vigore il protocollo di sicurezza per il contrasto al Covid nei luoghi di lavoro che prevede l'uso obbligatorio delle mascherine, in attesa di una verifica entro fine giugno per un aggiornamento. È la decisione presa da ministero e parti sociali per il settore privato. Nelle ultime 24 ore 47.039 nuovi casi e 152 vittime