Covid, lavoro: resta protocollo fino a giugno con obbligo mascherina

Cronaca

Mascherina, dove è obbligatoria? Le FAQ del Ministero. GRAFICHE

Dall’1 maggio al 15 giugno l’utilizzo dei dispositivi di protezione è limitato ad alcune circostanze: in alcuni casi è obbligatorio indossare la Ffp2, in altri basta la chirurgica. In generale, se ne raccomanda l’uso in tutti i luoghi al chiuso e nelle situazioni che possono essere più rischiose

Siamo "in una fase nuova, ma se invito a restare con i piedi per terra è perché questo virus ha dimostrato di essere imprevedibile. È finito lo stato di emergenza, però la pandemia non è finita". Così il ministro della Salute Roberto Speranza (nella foto) commentava le nuove regole anti-Covid in vigore dall’1 maggio, giorno in cui l’obbligo di indossare la mascherina è stato ridotto ad alcune specifiche circostanze fino al 15 giugno: ecco quando va indossata e le situazioni in cui invece l’uso è solo raccomandato secondo le FAQ del Ministero della Salute

In generale, il Ministero raccomanda l’uso della mascherina in tutti i luoghi al chiuso - pubblici o aperti al pubblico - fra cui ad esempio negozi, bar, ristoranti e centri commerciali, dove quindi non vige più l’obbligo di usarla