Intervento complesso del Soccorso Alpino Valdostano e del Sagf. Due scalatori polacchi, impossibilitati a proseguire dopo essere stati sorpresi dal maltempo, sono stati raggiunti dai tecnici. Uno è stato colpito da un fulmine, ma starebbe bene. In corso il rientro verso valle. Attesa per l'arrivo a Courmayeur
Due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco, sono stati raggiunti dai soccorritori dopo ore di intervento complicate dal maltempo. Uno dei due scalatori è stato colpito a una spalla da un fulmine, ma entrambi hanno riferito di essere in buone condizioni di salute.
L'allarme era scattato nel corso della giornata, quando le avverse condizioni meteorologiche avevano impedito l'impiego dell'elicottero. Per questo motivo una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e del Sagf era salita al Rifugio Torino, in attesa di poter intervenire con tecnica alpinistica.
Come sono state allestite le operazioni di rientro
Nel frattempo i due alpinisti sono riusciti a spostarsi a una quota inferiore rispetto al punto in cui si era verificato l'incidente. I soccorritori sono quindi riusciti a raggiungerli e ad avviare le operazioni di rientro. È ora in corso la discesa verso il Rifugio Torino. Da lì, grazie a un'attivazione straordinaria della funivia Skyway, i due verranno trasportati a Courmayeur e affidati alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso.
Secondo le stime, il rientro dovrebbe concludersi in circa due ore, salvo ulteriori rallentamenti dovuti alle condizioni meteorologiche che restano avverse sul massiccio del Monte Bianco.
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