Intervento complesso del Soccorso Alpino Valdostano e del Sagf. Due scalatori polacchi, impossibilitati a proseguire dopo essere stati sorpresi dal maltempo, sono stati raggiunti dai tecnici. Uno è stato colpito da un fulmine, ma starebbe bene. In corso il rientro verso valle. Attesa per l'arrivo a Courmayeur

Due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco, sono stati raggiunti dai soccorritori dopo ore di intervento complicate dal maltempo. Uno dei due scalatori è stato colpito a una spalla da un fulmine, ma entrambi hanno riferito di essere in buone condizioni di salute.

L'allarme era scattato nel corso della giornata, quando le avverse condizioni meteorologiche avevano impedito l'impiego dell'elicottero. Per questo motivo una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e del Sagf era salita al Rifugio Torino, in attesa di poter intervenire con tecnica alpinistica.