Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Monte Bianco, fulmine colpisce alpinista: soccorsi difficili per le condizioni meteo

Cronaca

Intervento complesso del Soccorso Alpino Valdostano e del Sagf. Due scalatori polacchi, impossibilitati a proseguire dopo essere stati sorpresi dal maltempo, sono stati raggiunti dai tecnici. Uno è stato colpito da un fulmine, ma starebbe bene. In corso il rientro verso valle. Attesa per l'arrivo a Courmayeur

ascolta articolo

Due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco, sono stati raggiunti dai soccorritori dopo ore di intervento complicate dal maltempo. Uno dei due scalatori è stato colpito a una spalla da un fulmine, ma entrambi hanno riferito di essere in buone condizioni di salute.

L'allarme era scattato nel corso della giornata, quando le avverse condizioni meteorologiche avevano impedito l'impiego dell'elicottero. Per questo motivo una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e del Sagf era salita al Rifugio Torino, in attesa di poter intervenire con tecnica alpinistica.

Come sono state allestite le operazioni di rientro

Nel frattempo i due alpinisti sono riusciti a spostarsi a una quota inferiore rispetto al punto in cui si era verificato l'incidente. I soccorritori sono quindi riusciti a raggiungerli e ad avviare le operazioni di rientro. È ora in corso la discesa verso il Rifugio Torino. Da lì, grazie a un'attivazione straordinaria della funivia Skyway, i due verranno trasportati a Courmayeur e affidati alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso.

Secondo le stime, il rientro dovrebbe concludersi in circa due ore, salvo ulteriori rallentamenti dovuti alle condizioni meteorologiche che restano avverse sul massiccio del Monte Bianco.

Leggi anche

Maltempo, allagamenti a Milano e disagi in Lombardia e Piemonte
FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Cronaca

Incidenti e pericoli in montagna, i consigli del Soccorso alpino

Dal bollettino nivometeorologico, fino all'attrezzatura adatta: sono tanti i fattori da tenere in considerazione quando si decide di partire per un'escursione sulla neve. Ecco le regole da seguire

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, allagamenti a Milano e disagi in Lombardia e Piemonte

Cronaca

La perturbazione atlantica che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo sta attraversando...

Bimba morta Bordighera, mercoledì interrogatorio per mamma e compagno

Cronaca

Nel tribunale di Imperia compariranno davanti al gip per la convalida dell’arresto Emanuela...

Cosenza, quattro braccianti bruciati vivi in auto: due fermi

Cronaca

Due persone sono state fermate per la morte dei quattro migranti ritrovati ieri carbonizzati in...

Tenta di investire tre persone perché amiche della ex: arrestato

Cronaca

L'episodio è successo a Civitacampomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo coinvolto, un...

Si aggrappa a cofano dell'auto e cade, 23enne muore nel Bresciano

Cronaca

Il giovane si sarebbe aggrappato alla macchina dopo essere stato riaccompagnato a casa e avrebbe...

Cronaca: i più letti