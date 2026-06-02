Roma, litiga col vicino e lo uccide a coltellate: arrestato un 18enne

L'omicidio sarebbe avvenuto poco dopo le 21 in un palazzo in zona Primavalle. Non sarebbe stata la prima volta che i due si scontravano. Sul posto i poliziotti del commissariato Primavalle. Informata la Squadra Mobile di Roma

Una lite condominiale è degenerata in un omicidio questa sera, poco dopo le 21, a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo via Villastellone, in zona Primavalle, area di periferia. La polizia ha fermato il presunto autore: si tratta si un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicinodi casa a coltellate. Dalle prime informazioni già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.