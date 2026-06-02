Roma, litiga col vicino e lo uccide a coltellate: arrestato un 18enne

L'omicidio sarebbe avvenuto poco dopo le 21 in un palazzo in zona Primavalle. Non sarebbe stata la prima volta che i due si scontravano. Sul posto i poliziotti del commissariato Primavalle. Informata la Squadra Mobile di Roma
Una lite condominiale è degenerata in un omicidio questa sera, poco dopo le 21, a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo via Villastellone, in zona Primavalle, area di periferia. La polizia ha fermato il presunto autore: si tratta si un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicinodi casa a coltellate. Dalle prime informazioni già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.
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Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe
Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. E viene indagato l’ex procuratore di Pavia. Nel 2026 la Procura di Pavia verso la richiesta di revisione del processo Stasi