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Roma, litiga col vicino e lo uccide a coltellate: arrestato un 18enne

Cronaca

L'omicidio sarebbe avvenuto poco dopo le 21 in un palazzo in zona Primavalle. Non sarebbe stata la prima volta che i due si scontravano. Sul posto i poliziotti del commissariato Primavalle. Informata la Squadra Mobile di Roma

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Una lite condominiale è degenerata in un omicidio questa sera, poco dopo le 21, a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo via Villastellone, in zona Primavalle, area di periferia. La polizia ha fermato il presunto autore: si tratta si un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicinodi casa  a coltellate. Dalle prime informazioni già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. 

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