Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 6 maggio. LIVE

De Luca firma atto, "obbligo mascherina in luoghi lavoro"

Un "atto di richiamo e raccomandazione" e' quello appena firmato dal presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca, il cui contenuto era stato anticipato questa mattina da lui stesso in un appuntamento pubblico, che rende di fatto obbligatoria la mascherina sul luogo di lavoro, soprattutto per il personale che si trova a contatto con il pubblico o che lavora in stanze in comune tra più lavoratori; ma anche per fare la fila nell'accesso a mensa un altri luoghi comuni, come bar interni, in code di ingresso in ufficio, per coloro che dividono la stanza con i dipendenti 'fragili', in presenza di qualsiasi sintomatologia delle vie respiratorie, negli ascensori, ma anche in caso di affollamenti e situazione di assembramento.