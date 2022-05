Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 7 maggio. LIVE

Numeri in calo anche nel monitoraggio settimanale dell'Iss. Scende l'incidenza settimana a livello nazionale: 559 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 699 della settimana precedente. Nel periodo 13-26 aprile, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,85- 1,07), "sostanzialmente stabile" rispetto alla settimana precedente quando era 0,93. Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 3,7% (-0,1%) e quello in aree mediche a livello nazionale scende al 14,5% (-1,1%). Passa all'Eurocamera l'estensione del Green Pass per un anno: sarà valido fino a giugno 2023. L'Oms, intanto, stima che il virus abbia ucciso direttamente circa 14,9 milioni di persone nel mondo nel biennio 2020-21. Probabilità "abbastanza alta" di vedere approvato entro settembre a livello Ue il primo vaccino anti-Covid adattato alle varianti, dice il capo della task force sui vaccini dell'Ema, Cavaleri. Sono 43.947 i nuovi casi in 24 ore in Italia e 125 i decessi, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. 302.406 i tamponi effettuati: tasso di positività al 14,5%. In calo i ricoveri ordinari e le terapie intensive (IL BOLLETTINO - MAPPE E GRAFICI)