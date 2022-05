1/10 ©IPA/Fotogramma

Sono state definite le modalità per accedere al bonus psicologo, inserito il 17 febbraio nel decreto Milleproroghe. Per il 2022 sono stati stanziati 20 milioni. Delle risorse disponibili, metà verranno usate per finanziare il bonus e l'altra metà per il reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale

GUARDA IL VIDEO: Arriva il Bonus psicologo, 600 euro per il 2022