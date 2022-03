Lo evidenziano i dati raccolti da ScuolaZoo e Fondazione Il Bullone presentati durante l’evento che si è svolto lunedì “Uno psicologo in ogni scuola, un investimento per il futuro”, organizzato a Milano da ScuolaZoo. A partecipare l’Associazione Nazionale Presidi, il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e il deputato Emilio Carelli, autore di una proposta di legge che istituisce lo psicologo scolastico ascolta articolo Condividi

Lo psicologo a scuola è necessario: lo affermano i dati del sondaggio di ScuolaZoo e Fondazione Il Bullone, secondo i quali 9 studenti su 10 hanno dichiarato di aver bisogno della presenza fissa di uno psicologo. Ma è anche il risultato delle riflessioni scaturite dall’evento di lunedì “Uno psicologo in ogni scuola, un investimento per il futuro”, organizzato da ScuolaZoo.

Le testimonianze dei ragazzi approfondimento Disturbi alimentari, dall'Iss la prima mappatura dei centri di cura “Ho sofferto di disturbi del comportamento alimentare e lo psicologo a scuola mi ha salvato la vita, anche se purtroppo era disponibile solo per poche ore. Avere una presenza fissa aiuterebbe tante ragazze e ragazzi ad avere più consapevolezza e a prevenire”. Questo il racconto di Alessia La Volpe, 19 anni, che oggi, dopo un lungo percorso, è diventata una testimonial per la prevenzione dei disturbi alimentari. Le fa eco anche Saji, membro della Fondazione Il Bullone: “Ero sempre assente alle lezioni, non perché non avessi voglia di andare a scuola. Ero assente perchè malata. Mi sono salvata grazie agli amici che mi hanno fatto capire che dovevo rialzarmi: avere subito una figura di riferimento nella scuola a cui rivolgermi mi avrebbe aiutato, ma purtroppo non c’era e sono stata fortunata".

La proposta di legge approfondimento Bonus psicologo 2022, fino a 600 euro con tetto Isee a 50mila euro Ma come possono le istituzioni sostenere questi bisogni? La prima risposta arriva dall’onorevole Emilio Carelli, autore di una proposta di legge per l'istituzione della figura dello psicologo scolastico: “La Commissione Cultura ha messo a calendario la proposta di legge che verrà portata avanti nella legislatura. Anche il Ministro Bianchi si è interessato alla proposta. Lo psicologo a scuola deve essere un ponte tra scuola e famiglie, è una figura in grado di supportare e motivare gli studenti ma anche di individuare precocemente situazioni di difficoltà. C’è poi tutto il tema della comunicazione: spesso studenti, docenti e istituzione scuola non si parlano. Lo psicologo abbatterebbe anche queste barriere “.