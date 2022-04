6/8 ©Ansa

La salute mentale "è un tema cruciale", ma "non può essere affrontato solo con una logica di bonus". Infatti, ha detto Speranza, "nell'ultima legge di bilancio abbiamo messo in campo alcuni ulteriori strumenti" con "20 milioni per il disagio psicologico di bambini e adolescenti che si trasformeranno in assunzioni per assisterli, 10 milioni per l'accesso ai servizi psicologici di fasce più deboli, in modo particolare i pazienti oncologici, e 8 milioni per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e adolescenziale"