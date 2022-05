Il titolare del Ministero della Salute ha spiegato che “il numero dei casi è ancora significativo” e dunque è necessaria ancora la massima cautela e responsabilità. Con il possibile arrivo di un vaccino specifico per le varianti, si valuterà la quarta dose per altre categorie. Sull’utilizzo della mascherina sul lavoro ha espresso la “massima raccomandazione”

“A Siena sorgerà un hub antipandemico, Anthony Fauci collaborerà con il centro”: a dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a Sky TG24. Al centro dell’intervista il tema del Covid-19: l’esponente del governo Draghi ha detto che “il numero dei casi è ancora significativo” e dunque è necessaria ancora la massima cautela e responsabilità. Inoltre Speranza ha espresso l’auspicio è che in autunno arrivi un vaccino specifico contro le varianti, per cui si valuterà l’ipotesi di una quarta dose per altre categorie. Sul tema delle mascherine, il ministro ha espresso “massima raccomandazione” sull’utilizzo nel luogo di lavoro.