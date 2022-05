Covid, gli Usa limitano l'uso del vaccino di Johnson & Johnson

Sarà riservato alle persone di età pari o superiori ai 18 anni per le quali non sono previste soluzioni alternative (a causa, per esempio, di allergie agli eccipienti contenuti nei vaccini a mRNA)

Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration ha scelto di limitare l’uso del vaccino anti Covid di Johnson & Johnson a causa del potenziale rischio di trombosi. D’ora in poi potrà essere somministrato solo alle persone di età pari o superiori ai 18 anni per le quali non sono previste soluzioni alternative (a causa, per esempio, di allergie agli eccipienti contenuti nei vaccini a mRNA). Dal 27 febbraio 2021, data in cui il vaccino è stato autorizzato per l’uso di emergenza, a oggi, negli Stati Uniti sono state somministrate 18,7 milioni di dosi del vaccino di Johnson & Johnson. In 60 casi si sono verificate delle trombosi con sindrome da trombocitopenia (TTS) associate all’inoculazione. Nove persone hanno perso la vita a causa dell’evento trombotico, evidenziando un tasso di mortalità del 15%.