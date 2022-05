Giornata mondiale igiene delle mani, Oms: un gesto che salva le vite

Come ci hanno insegnato gli ultimi due anni di pandemia, "lavare le mani correttamente può aiutare a salvare vite umane: è una delle misure più efficaci per ridurre la diffusione di agenti patogeni e prevenire le infezioni". Con questo messaggio, apparso in un post sulla pagina ufficiale di Twitter, l’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha promosso la Giornata mondiale dell'igiene delle mani 2021, che si celebra proprio oggi, 5 maggio.

Il tema e lo slogan della giornata



approfondimento

Igiene delle mani, 10 cose da sapere per tutelare la propria salute

Come ricorda l’Oms in un comunicato, quando il "clima o la cultura di qualità e sicurezza" di una struttura sanitaria valorizza l'igiene delle mani e la prevenzione e il controllo delle infezioni, ciò fa sì che sia i pazienti che gli operatori sanitari si sentano protetti e assistiti. Per questo, il tema della Giornata mondiale dell’igiene delle mani di quest'anno è “Health care quality and safety climate or culture” (qualità nella cura della salute e un clima e una cultura di sicurezza), che valorizza l’igiene delle mani e il controllo e la protezione dalle infezioni, e lo slogan è “Unite for safety clean your hands” (Uniti per la sicurezza: pulisci le tue mani).



L'obiettivo della campagna globale



L'obiettivo della campagna globale, lanciata dall'Oms nel 2009 e celebrata ogni anno proprio il 5 maggio, è quello di sostenere, a livello mondiale, la promozione, la visibilità e la sostenibilità dell'igiene delle mani nell'ambito dell’assistenza sanitaria, e sensibilizzare le persone a sostegno dell’importanza di questa azione, "per raggiungere l'obiettivo comune di sicurezza e qualità nell'organizzazione sanitaria".



Le iniziative in Italia



In occasione di questa Giornata, a Napoli, Bari e Milano sono in programma eventi di formazione e informazione, grazie al progetto "Fülop", che prende il nome da Ignác Fülöp Semmelweis, il medico che nell’‘800 per primo stabilì una correlazione tra le infezioni contratte nelle strutture sanitarie e l'igiene delle mani. Intuizione che inizialmente non fu accolta positivamente dalla comunità, ma che oggi rappresenta un caposaldo della prevenzione delle infezioni. In data odierna, 5 maggio, a Milano, presso l'Istituto nazionale Tumori, a Napoli, in Piazza Largo Berlinguer, e a Bari, nei gazebo che saranno allestititi sul lungomare, saranno distribuite brochure educazionali sull'importanza dell'igiene delle mani, boccettine omaggio di igienizzante e istruzioni sul corretto lavaggio delle mani.