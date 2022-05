Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 11 maggio. LIVE

L'ultimo report del ministero della Salute registra 56.015 casi e 158 decessi. 371.221 i tamponi effettuati, tasso di positività in aumento al 15,1%. In calo terapie intensive e ricoveri ordinari (IL BOLLETTINO - GRAFICI E MAPPE). “In queste ore, nelle mie occasioni pubbliche, faccio appello per il secondo booster per le persone over 80, per chi vive in Rsa e i 60-69enni con fragilità”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza. "Dopo il 15 giugno ci saranno le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni" dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Registrati alcuni casi delle nuove sottovarianti BA.4 e BA.5. Il diffondersi di nuove forme di virus porta le autorità sanitarie, nel nostro Paese come all'estero, a temere un nuovo peggioramento della pandemia dopo l'estate.

