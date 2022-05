Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 12 maggio. LIVE

In Europa la mascherina non sarà più obbligatoria in aereo, dal 16 maggio. Lo ha deciso l'ente per la sicurezza dell'aviazione europea insieme all'Ecdc. La Cina difende la sua "tolleranza zero" contro il Covid e accusa il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus di "dichiarazioni irresponsabili", per aver definito ieri "non sostenibile" il contenimento anti-pandemico di Pechino. Il ministro della Salute Speranza: "Mi sono confrontato con Anthony Fauci il maggiore esperto di pandemia, mi ha spiegato che siamo di nuovo davanti a un virus nuovo, ma che i vaccini a nostra disposizione siamo in grado di guardare all' estate con fiducia e anche ai prossimi mesi". In Italia 42.249 nuovi casi e 115 morti: sono questi i dati dell'ultimo bollettino sul Covid diffusi dal ministero della Salute (MAPPE - BOLLETTINO).

