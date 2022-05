Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 13 maggio. LIVE

MAPPE

In Corea del Nord Kim Jong-un ordina il lockdown dopo l'annuncio del primo caso di Covid-19. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce che in Europa sono stati superati i due milioni di morti. Nel report settimanale inoltre l'Italia risulta quarta a livello globale per nuove infezioni riportate e terza per nuovi decessi, e seconda in Europa per le due voci. In Europa la mascherina non sarà più obbligatoria in aereo , dal 16 maggio. Lo ha deciso l'ente per la sicurezza dell'aviazione europea insieme all'Ecdc. 39.317 i nuovi contagi e 130 morti. Il tasso di positività è al 14,6% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Draghi: "Svolta dai vaccini, ma la pandemia non è finita. L'Italia donerà altre 31 mln di dosi ".