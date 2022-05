Costa a Sky TG24: niente ticket per i pazienti con Long Covid

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "I Pronto soccorso sono la trincea del Servizio sanitario nazionale: creare le condizioni perché non siano più sotto pressione è una misura ben delineata nel Pnrr e gli investimenti vanno in questa direzione", ha aggiunto

Per quanto riguarda la campagna vaccinale anti-Covid, e in particolare le dosi booster, Costa ha sottolineato l'esigenza di "mettere in atto iniziative per far comprendere che è importante procedere con la quarta dose del vaccino anti-Covid perché protegge di più anziani e fragili". "Nonostante siamo di fronte ad un allentamento delle misure restrittive è fondamentale che si completi il ciclo di vaccinazione", ha aggiunto il sottosegretario alla Salute.



Nel corso dell'intervista Costa ha parlato anche dei Pronto soccorso italiani e delle nuove misure delineate nel Pnrr per alleggerire la loro pressione. "I Pronto soccorso sono la trincea del Servizio sanitario nazionale: creare le condizioni perché non siano più sotto pressione è una misura ben delineata nel Pnrr e gli investimenti vanno in questa direzione. Per quanto riguarda la sicurezza all'interno dei Pronto soccorso, credo che bisogna ripristinare i presidi di polizia nei Ps. Bisogna far tornare attrattiva questa professione", ha dichiarato.