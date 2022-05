1/11 ©Ansa

Dal 16 maggio cade l’obbligo di indossare le mascherine protettive contro il Covid-19 sui voli interni all’Unione europea, come stabilito nelle nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi di Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e Aesa (Agenzia europea per la sicurezza aerea). Cosa cambia per l’Italia? Dove resta obbligatorio indossare le mascherine?

