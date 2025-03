Sardegna, 22enne ucciso a coltellate a festa di carnevale a Bari Sardo

L'aggressione si sarebbe verificata al culmine di una lite scoppiata nel corso della festa, durante la notte. All'arrivo dei soccorsi del 118, per la vittima, originario di Ilbono in provincia di Nuoro, non c'era più niente da fare. Un altro giovane è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso

Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso con una coltellata al petto durante una festa di carnevale a Bari Sardo, in Ogliastra. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite scoppiata nella notte, nel corso della festa. All'arrivo dei soccorsi del 118, per la vittima, originario di Ilbono in provincia di Nuoro, non c'era più niente da fare. Un altro giovane è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso. Sul posto, oltre al 118, sono giunte le forze dell'ordine, il magistrato di turno e il medico legale. I carabinieri della compagnia di Lanusei e gli agenti del commissariato di polizia hanno ascoltato nella notte alcuni testimoni e sarebbero già sulle tracce del responsabile dell'omicidio.