Roma, donna picchiata dal marito lo accoltella: entrambi gravi

Momenti di tensione la scorsa notte a Roma, in un appartamento in zona Magliana. Qui una donna ha colpito con un coltello dieci volte il marito che, al culmine di una lite, la stava picchiando con un bastone. Poi ha chiamato il 112. E' accaduto la scorsa notte in via Ernesto Nathan, nella Capitale. L'uomo, un 52enne nativo di Pescara, è stato condotto in ospedale in codice rosso al pari della donna: lei al Sant'Eugenio e lui al San Camillo. Non sarebbero in pericolo di vita.

Il racconto della donna

La moglie, coetanea del marito, avrebbe raccontato agli inquirenti intervenuti sul posto di essere stata picchiata diverse volte nel corso degli anni dal consorte stesso. La sua posizione è ora al vaglio nelle indagini condotte dalla Squadra Mobile.