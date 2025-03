Buongiorno 2 marzo. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Il 2 marzo segna eventi storici come la nascita dell’ultimo presidente dell'Urss Mikhail Gorbaciov nel 1931. Nel 1939, Eugenio Pacelli fu eletto Papa Pio XII, mentre nel 1962 Wilt Chamberlain segnò 100 punti in una partita Nba. Inoltre, il Marocco ottenne l'indipendenza dalla Francia nel 1956. Oggi si celebra anche Sant’Angela della Croce

Diversi eventi importanti ricorrono oggi 2 marzo, riavvolgendo il nastro della storia. Nel 1931 nacque Mikhail Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, morto nel 2022. Nel 1919 nacque Jennifer Jones, che vinse l’Oscar per la migliore attrice il giorno del suo 25º compleanno. Nel 1939, Eugenio Pacelli venne eletto Papa con il nome di Pio XII. Nel 1933 fu presentato per la prima volta il film King Kong a New York. Nel 1956, il Marocco ottenne l'indipendenza dalla Francia. Nel 1962, Wilt Chamberlain segnò 100 punti in una partita contro i New York Knicks. Oggi si celebra anche Sant’Angela della Croce.



La storia di Mikhail Gorbaciov



Nato il 2 marzo 1931 a Privol'noe, località rurale nella Russia sud occidentale, Gorbaciov è stato uno dei maggiori protagonisti della politica mondiale negli anni '80 nonché vincitore di un premio Nobel per la Pace. Alla guida dell'Urss tra il 1985 e il 1991, negoziò la fine della Guerra Fredda, la caduta del muro di Berlino e il disarmo nucleare. Tra il 1990 e il 1991 fu Presidente dell'Unione Sovietica. È il simbolo di una nuova generazione di leader: fu lui ad avviare la Glasnost (trasparenza) e poi la Perestrojka (ristrutturazione economica), che vide la nascita della Russia moderna. Cercò di cambiare l'Unione Sovietica e le sue relazioni con il mondo occidentale. E non volle solo la fine della Guerra Fredda o un ritorno alla politica della distensione, ma creare una vera cooperazione, un'intesa tra Oriente e Occidente. (MIKHAIL GORBACIOV: CHI ERA)



I nati del giorno



Diverse personalità sono nate in questo giorno. Tra loro, Stefano Accorsi attore italiano (1971), Antonio Latella attore e regista italiano (1967), Daniel Craig attore inglese (1968), Sara Bertelà attrice italiana (1966), Mauricio Pochettino ex calciatore e allenatore (1972), Jon Bon Jovi (1962) e Alessandro Benetton (1964).



Accade oggi



Oggi, 2 marzo, si ricordano diversi eventi storici significativi. Come detto, nel 1931 nacque Mikhail Gorbaciov l’ultimo leader dell'Unione Sovietica morto nel 2022. Nel 1919 nacque Jennifer Jones, al secolo Phylis Lee Isley, che vinse l’Oscar per la migliore attrice nel giorno del suo 25esimo compleanno. Vent’anni dopo, nel 1939, il cardinale Eugenio Pacelli venne eletto Papa con il nome di Pio XII nel giorno del suo 63esimo compleanno. Nel 1933, a New York, fu presentato per la prima volta il film King Kong. Nel 1956 il Marocco si dichiarò indipendente dalla Francia il 2 marzo. In quella data, il paese ottenne la sua sovranità dopo un lungo periodo di protezione francese, che era iniziato nel 1912. La dichiarazione di indipendenza segnò la fine del controllo coloniale francese e l'inizio di un nuovo periodo di autodeterminazione per il Marocco. Nel 1962, Wilt Chamberlain dei Philadelphia Warriors segnò 100 punti in una partita contro i New York Knicks. Un record tra i più leggendari nella storia dell’Nba. Oggi si celebra anche Sant’Angela della Croce.