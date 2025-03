Immagini Buongiorno 3 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

Oggi ricorre l'anniversario della nascita dell'ingegnere e inventore del telefono Alexander Graham Bell. La data odierna segna anche altre ricorrenze, come la Giornata mondiale della natura selvatica, l'anniversario della prima apparizione in televisione di Elvis Presley nel 1955 e quello della nascita della rivista britannica "Time". Ecco tutti gli eventi da ricordare per questa giornata

La storia dell'inventore Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell nacque il 3 marzo 1847 a Edimburgo, in Scozia. Fu uno dei più importanti inventori, ingegneri e scienziati del secolo scorso. Dopo aver studiato alla Royal High School, successivamente frequentò l'Università di Edimburgo e l'University College di Londra. Inizialmente decide di portare avanti la tradizione di famiglia, dedicandosi all'insegnamento della dizione. Nel 1870 si trasferì in Canada e poi negli Stati Uniti, dove divenne professore di Psicologia Vocale e Dizione all'Università di Boston. Successivamente si dedicò anche alle sperimentazioni nel campo dell'acustica, per fornire supporto alla madre e alla moglie che avevano entrambe una disabilità uditiva. Le sue ricerche lo portarono a sperimentare dispositivi acustici che culminarono nel primo brevetto per il telefono nel marzo 1876. L'ingegnere britannico naturalizzato statunitense fondò la Bell Telephone Company, che in seguito divenne parte di AT&T. Oltre al telefono, Bell lavorò su altre invenzioni, come il fotofono e il fonografo, e contribuì significativamente all'ingegneria aerospaziale e all'aviazione. Nel 1898 Bell fu uno dei soci fondatori della National Geographic Society. Morì il 2 agosto 1922 a Beinn Bhreagh, in Canada.

Gli altri nati del giorno

Il 3 marzo ricorre anche l'anniversario della nascita del matematico tedesco Georg Cantor, padre della teoria degli insiemi (3 marzo 1845), e quella dell'attore e sceneggiatore cubano Tomas Milian (3 marzo 1933). Il 3 marzo sono nati anche Achille Occhetto (3 marzo 1936), ultimo segretario del Partito Comunista Italiano dal 1988 e il primo segretario del Partito Democratico della Sinistra; l'ex ministro dell'Agricoltura Gianni Alemanno (3 marzo 1958) e l'attrice Jessica Biel (3 marzo 1982).

Accadde oggi

Oltre alla Giornata mondiale della natura selvatica, istituita dall'Onu per celebrare la fauna e la flora selvatiche del mondo, il 3 marzo ricorrono anche altri anniversari ed eventi. Il primo da ricordare è l'inaugurazione nel 1585 del Teatro Olimpico di Vicenza che, progettato dall’architetto Andrea Palladio, fu il primo teatro coperto stabile dell’epoca moderna. Era il 3 marzo 1845 quando la Florida viene ammessa come 27º Stato degli Usa. E nel 1904 il kaiser Guglielmo II fece per la prima volta una registrazione sonora di un documento politico, usando il cilindro di Thomas Edison: fu la prima persona a farlo. Esattamente un anno dopo, in Russia, lo zar Nicola II approvò la creazione della Duma, il primo parlamento della Russia imperiale. E nel 1923 uscì il primissimo numero della rivista britannica "Time". La prima apparizione di Elvis Presley in televisione risale al 3 marzo 1955, quando prese parte allo show “Louisiana Hayride” sul network KSLA. Il 3 marzo 2020 segnò un momento molto difficile per l'Italia: in quella data si registrarono oltre 2.000 casi di Covid-19 e il nostro Paese entrò ufficialmente nella fase più critica della pandemia.