Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 marzo: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, la telefonata tra Meloni e Trump in vista del vertice a Londra di oggi tra Zelensky e gli alleati europei. La premier, presente nella capitale inglese, vuole rilanciare l'ipotesi di un summit tra Usa e Ue. Starmer intanto accoglie il leader ucraino, reduce dallo scontro nello Studio Ovale: "Con Kiev fino alla fine". Poi le condizioni del Papa, tornato stabile: "Non ha febbre e non è allettato". Infine la Serie A: finisce 1-1 la sfida Scudetto tra Napoli e Inter