Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 febbraio: la rassegna stampa

La guerra in Ucraina, con le mosse dell'Europa in vista di una possibile tregua, le condizioni di Papa Francesco, ancora ricoverato al Gemelli di Roma, il caso Santanchè con la ministra che apre alle dimissioni in caso di processo e l'approdo dell'Inter alle semifinali di Coppa Italia. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola