Covid, Gimbe: "Lentezza per quarte dosi, rischioso aspettare autunno"

"La lentezza con cui procedono le somministrazioni delle quarti dosi è spia di una serpeggiante esitazione vaccinale, spesso alimentata da discutibili consigli sanitari, che invitano ad aspettare l'autunno per effettuare l'ulteriore richiamo con vaccini "aggiornati"". Lo ha riferito il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, in occasione del consueto monitoraggio indipendente pubblicato oggi, 12 maggio, sottolineando che "in realtà, questa strategia attendista può essere molto rischiosa per tre ragioni". "Innanzitutto, non vi è alcuna certezza su quando saranno disponibili questi vaccini aggiornati", ha spiegato. In secondo luogo, ha aggiunto, "i dati dimostrano sia il calo progressivo dell'efficacia vaccinale sulla malattia grave, sia una elevata mortalità negli over 80 già coperti con la terza dose". Infine, "si consolidano sempre più le prove di efficacia della quarta dose nel ridurre ospedalizzazioni e decessi", ha concluso. Secondo l'esperto, "tenendo conto sia della particolare fragilità della platea a rischio, sia della elevata circolazione virale, la quarta dose deve essere fatta subito".