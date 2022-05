Covid, Iss: in calo l’incidenza mentre l’Rt resta stabile a 0,96

Lo ha segnalato l’ultimo monitoraggio, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal Ministero della Salute, sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 nel nostro Paese. Nell’arco di una settimana, l’incidenza è passata ai 458 casi ogni 100.000 abitanti rispetto ai 559 ogni 100.000 abitanti. In calo anche le percentuali relative al tasso di occupazione nelle terapie intensive e nelle aree mediche

Nel periodo comprensivo tra il 6 ed il 12 maggio è diminuita l'incidenza settimanale del Covid In Italia . Sono stati rilevati, infatti, 458 casi ogni 100.000 abitanti rispetto ai 559 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente, ovvero quella tra il 29 aprile ed il 5 maggio. Mentre, nel lasso temporale 20 aprile-3 maggio, l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è risultato pari a 0,96 (range 0,89-1,01), praticamente stabile rispetto al rilevamento precedentemente. Sono alcuni dei dati emersi dal consueto monitoraggio settimanale, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 nel nostro Paese.

I dati nel dettaglio

Entrando nel dettaglio del monitoraggio, gli esperti hanno segnalato che l'indice di trasmissibilità Rt, basato sui casi con ricovero ospedaliero, è risultato al di sotto della soglia epidemica ed in calo rispetto alla settimana precedente. L’Rt è infatti stato segnalato pari a 0,84 (0,82-0,87 di range) al 3 maggio rispetto allo 0,91 (0,88-0,94) al 26 aprile. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è risultata stabile: 13% contro 12% di 7 giorni prima. Anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi è rimasta sostanzialmente stabile (43% contro 42%), allo stesso modo della percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (44% contro 46%). Sempre considerando il parametro dell'incidenza, ma a livello regionale, il monitoraggio ha registrato il valore più elevato in Abruzzo con 766,9 casi per 100mila abitanti. A seguire ecco Molise con 621,8 e Umbria con 602,8.

Scende l’occupazione di terapie intensive e reparti

Dal report, poi, è emerso anche come il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid nelle terapie intensive sia sceso al 3,4% (rilevazione al 12 maggio), rispetto al 3,7% della settimana precedente (rilevazione al 5 maggio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, allo stesso modo, è diminuito passando al 12,6% rispetto al 14,5% della precedente rilevazione.