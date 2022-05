Corea del Nord, ordinato il lockdown dopo primo caso di Covid-19

Mondo

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sta sfidando il mondo intero a forza di test missilistici e nucleari, in un braccio di ferro che vede come suo principale avversario il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma chi è Kim Jong-un? -

Del leader nordcoreano si sa poco, a partire dalla data del suo compleanno che non è stata mai confermata in via ufficiale. Sembra sia l’8 gennaio 1984, ma secondo altre indiscrezioni potrebbe avere un anno in più o in meno -