Tre morti e otto feriti in una sparatoria nella notte a Brooklyn

Gli agenti sono arrivati sul posto pochi minuti dopo e hanno trovato 11 vittime da arma da fuoco all'interno del bar. Tre, un uomo di 27 anni, un uomo di 35 anni e un uomo di età sconosciuta, sono stati dichiarati morti sul posto

Tre persone sono rimaste uccise e altre otto ferite in una sparatoria nella notte a Brooklyn scaturita da una lite in un locale affollato. Lo riferisce la Cnn. La polizia è alla ricerca di "diversi killer". Le prime telefonate alla polizia sono arrivate alle 3:30 del mattino e segnalavano colpi d'arma da fuoco al Taste of the City, nel quartiere di Crown Heights a Brooklyn, ha dichiarato il commissario di New York Jessica Tisch in una conferenza stampa. Gli agenti sono arrivati sul posto pochi minuti dopo e hanno trovato 11 vittime da arma da fuoco all'interno del bar. Tre, un uomo di 27 anni, un uomo di 35 anni e un uomo di età sconosciuta, sono stati dichiarati morti sul posto, ha detto Tisch.