Bill Gates positivo al Covid: “Fortunato ad aver fatto il vaccino”

“Sono risultato positivo al Covid . Sto riscontrando sintomi lievi e sto seguendo il consiglio degli esperti, isolandomi fino a quando non sarò di nuovo in salute. Ho la fortuna di esser stato vaccinato e aver ricevuto la dose booster, oltre ad avere accesso ad analisi e ottime cure mediche”. Così, su Twitter , Bill Gates ha annunciato la sua positività. Sottolineando come la sua fondazione sia alacremente al lavoro nella lotta alla pandemia. “La Gates Foundation si riunisce oggi per la prima volta dopo due anni”, ha scritto il filantropo e fondatore di Microsoft, che parteciperà ai lavori in remoto, con l’intento di “vedere tutti e ringraziarli per il loro duro lavoro. Continueremo a lavorare con i partner e faremo tutto il possibile per garantire che nessuno di noi debba affrontare di nuovo una pandemia ”, ha aggiunto nei suoi tweet.

Gli investimenti della Gates Foundation

Gates, che proprio di recente ha invitato a mantenere alta l'attenzione sul Covid-19, mettendo in guardia sul rischio di una nuova variante “più trasmissibile e più mortale”, aveva sottolineato, in un’intervista rilasciata al “Financial Times”, che “non è probabile ma c'è un 5% di rischio che non abbiamo visto ancora il peggio”. Anche per questo si è impegnato molto, in questi anni e attraverso la Bill and Melinda Gates Foundation di Seattle, con l’obiettivo di appoggiare la ricerca contro il Covid e per permettere a tutti l'accesso a vaccini e farmaci, specie per coloro che vivono nei Paesi più poveri, come segnala anche un articolo del quotidiano “La Repubblica”. La stessa Gates Foundation, tra l’altro, negli scorsi mesi ha fatto sapere che investirà circa 120 milioni di dollari per rendere sempre facile l'accesso alle versioni generiche della pillola antivirale della Merck, anche per le popolazioni dei Paesi a basso reddito.

Le idee per contrastare nuove pandemie

Secondo il filantropo, dunque, per evitare una nuova pandemia sono fondamentali gli investimenti, oltre alla presenza di epidemiologi ed esperti che lavorino con l’obiettivo di scovare quanto più velocemente possibile minacce alla salute a livello globale. L’idea di Gates, infatti, è quella di organizzare un team di esperti, la “Global Epidemic Response and Mobilization Initiative” che, una volta inserito all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), si impegni nel prevenire il possibile arrivo di nuove pandemie.