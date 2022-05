Covid, Gates: "C'è il rischio di una nuova variante ancora più letale"

Gates: "Per evitare la prossima pandemia servono più investimenti"



Il monito lanciato da Gates riguarda non solo la gestione della pandemia di Covid-19, ma più in generale l'approccio globale nei confronti dei virus.

A suo parere, per evitare la prossima pandemia servono più investimenti e la creazione di una squadra di epidemiologi ed esperti per identificare rapidamente minacce alla salute globale e migliorare la cooperazione fra i Paesi. Nello specifico, Gates spinge sulla creazione di un team di esperti, la Global Epidemic Response and Mobilization Initiative, sotto la gestione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per prevenire nuove pandemie.



"Prepararsi alla prossima pandemia"



Non è la prima volta che Bill Gates cerca di mettere in guardia il mondo su possibili future pandemie "anche peggiori del coronavirus". Anche inizio anno, il fondatore di Microsoft ha invitato i Governi a contribuire con miliardi di dollari alla preparazione per una prossima epidemia. "Nella mia personale lista di obiettivi voglio aggiungere quella di far si che il mondo sia preparato alla prossima pandemia", aveva dichiarato, per poi sottolineare: "Negli ultimi due anni abbiamo avuto importanti scoperte scientifiche, abbiamo realizzato vaccini sicuri in un modo più veloce che in passato, ma abbiamo anche visto che la disuguaglianza nella distribuzione degli strumenti sanitari, la mancanza di fondi hanno lasciato troppe persone indietro e ad affrontare rischi alla loro salute".