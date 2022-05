Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 2 maggio. LIVE

(

-

). Mascherina e Green pass, scattate dal 1 maggio le nuove regole: l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione resta solo in alcuni contesti e per il personale delle strutture sanitarie, mentre viene quasi del tutto accantonata la certificazione verde.

Le aziende del settore privato avranno propri protocolli, mentre nel pubblico resta raccomandata la Ffp2 per il personale a contatto con il pubblico e negli spazi comuni. Il sottosegretario Costa a Sky TG24: "Siamo a una svolta ma prudenza".

Sono stati 40.757 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore prese in esame: 12.845 in meno della giornata precedente, ma a fronte di 95.472 tamponi in meno. Gli attualmente positivi salgono di 2.291 unità. Il tasso di positività aumenta leggermente al 14,1%. Le vittime in un giorno sono state 105