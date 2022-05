Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 9 maggio

Nelle ultime 24 ore sono stati 17.155 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 30.804. I tamponi effettuati sono 126.559 (ieri 203.454). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,5% (ieri era al 15,1%). Sono 84 i morti (compresi alcuni riconteggi), 7 posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 9 maggio ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 363, con 27 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 8.735 (+80). L'occupazione degli ospedali continua a rimanere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 16.816.419. Le vittime in totale sono 164.573, con 84 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 15.548.091 in totale. Sono invece 1.094.657 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 216.195.210 - di cui 91.165.415 processati con test molecolare e 125.029.795 con test antigenico rapido -, in aumento di 126.559 rispetto all' 8 maggio. Le persone testate sono finora 57.328.691, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La regione Campania comunica che due decessi registrati oggi, risalgono al giorno 06/05 2022. La P.A. di Bolzano comunica che dei 99 nuovi positivi, 6 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 266 sono relativi a giorni precedenti al 08/05/22 (di cui n. 154 del 07/05/22, n. 61 del 06/05/22) e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 08/05/2022 - N. 5 il 07/05/2022 - N. 1 il 16/03/2022. La regione Umbria comunica che 5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 60 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.