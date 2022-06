Long Covid e disturbi del sonno, studio: ne soffre fino al 40% guariti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato.

Fino al 40% dei pazienti con long Covid lamenta disturbi del sonno da moderati a gravi. È quanto emerso da un nuovo studio condotto presso la Cleveland Cliniic e presentato al meeting Sleep 2022, il meeting congiunto di tutte le società scientifiche professionali americane sul sonno, che ha cercato di far luce sui sintomi del cosiddetto long Covid, ovvero quella condizione di persistenza di segni e sintomi che continuano o si sviluppano dopo un'infezione acuta da coronavirus Sars-CoV-2. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)